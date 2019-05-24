Олександрійські школи №4 та №2 скоро «зіллються»

Олександрійський спеціальний загальноосвітній навчальний заклад №4 ім. М.Олефіренка припинить свою роботу, повідомляє «Голос Громади».

Як доповіла на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради 23 травня начальник управління освіти, молоді та спорту міськради Вікторія Чернецька, до кінця поточного навчального року робота даного начального закладу залишатиметься без змін, а вже з 1 вересня його учні навчатимуться у ЗНЗ №2 ім. М.Горького. Для цього виконком ухвалив відповідне рішення про зміну Статуту ЗНЗ №2 у зв`язку зі злиттям його з СЗНЗ №4.

Також за словами доповідачки, у школі №2 проведена необхідна реконструкція для адаптації дітей з особливими потребами, які перейдуть сюди навчатися з четвертої школи: обладнано окремий вхід до приміщення тощо, придбано відповідне навчальне оснащення для них та виконані інші спеціальні заходи.

На засіданні виконкому начальника управління освіти запитали про реакцію батьків учнів на ці зміни. «Спочатку реакція була обережною, – сказала В.Чернецька. – Але ми проводимо відповідну інформаційну роботу».

Слід нагадати, така освітня реорганізація проводиться у рамках вимог державного законодавства про інклюзивну освіту.