За допомогою офіційного додатка Українського центру оцінювання якості освіти «Моє ЗНО» його користувачі матимуть можливість отримувати на мобільний пристрій розклад обраних тестувань та результати ЗНО будь-де і будь-коли.
Розробка додатка компанії Infopulse за підтримки BIONIC University наразі триває.
Серед його основних функцій, що стануть доступні після реєстрації за номером Сертифіката та ПІН-кодом:
• інформування про місце та час проведення тестувань з обраних предметів;
• імпорт розкладу ЗНО до календаря мобільного пристрою;
• нагадування про наближення дня тестування;
• найактуальніші повідомлення;
• інформування про результати ЗНО.
Завантажити додаток можна за посиланням.