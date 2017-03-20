За допомогою офіційного додатка Українського центру оцінювання якості освіти «Моє ЗНО» його користувачі матимуть можливість отримувати на мобільний пристрій розклад обраних тестувань та результати ЗНО будь-де і будь-коли.

Розробка додатка компанії Infopulse за підтримки BIONIC University наразі триває.

Серед його основних функцій, що стануть доступні після реєстрації за номером Сертифіката та ПІН-кодом:

• інформування про місце та час проведення тестувань з обраних предметів;

• імпорт розкладу ЗНО до календаря мобільного пристрою;

• нагадування про наближення дня тестування;

• найактуальніші повідомлення;

• інформування про результати ЗНО.

Завантажити додаток можна за посиланням.