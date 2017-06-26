Олександрійські школярі самостійно спробували впоратися з розбиранням та збиранням автомата Калашникова

У рамках акції «Профорієнтаційне літо»фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості для учнівської молоді організовано професіографічну екскурсію до військової частини 2269 м. Олександрії.

Бібліотекар клубу військової частини Лариса Півненко провела школярам екскурсію військовою частиною, яку розпочала з пам’ятного знаку. Тут, хвилиною мовчання вшанували олександрійських нацгвардійців-вертолітників, які у різні часи поклали своє життя під час виконання бойових завдань та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Зазначалося, що кожен із трьох стовпів, на яких розташована стела, символізує одну із трьох масштабних трагедій з жертвами серед особового складу військової частини: аварію гвинтокрила під час ліквідації Чорнобильської катастрофи у 1986 році; аварію під час польових випробувань техніки у 2012 році та збитий проросійськими бойовиками три роки тому вертоліт під Слов’янськом.

Дуже цікавим для школярів став музейний експонат вертольоту Мі-6, який розташований на території військової частини. Л. Півненко повідомила, що за допомогою Мі-6 наші військові виконували багато завдань: використовували для миротворчих операцій в республіці Афганістан, ліквідовували техногенну катастрофу на Чорнобильській АЕС, брали участь у гасінні пожеж, здійснювали пошук космічного апарату, тощо.

«Саме цей вертоліт отримав назву від військовослужбовців «трудівник» і був заслужено обраний в якості експонату. Він повністю імітуєвертоліт на злеті, що встановлений на плитах, якими викладається злітна смуга. Всі системи авіаційного судна у повному складі та у робочому стані, деталі ідентичні, підключена система енергопостачання», – зазначила Л.Півненко.

У музейному експонаті діти також побачити робочі місця пілотів, штурмана, бортового техніка, радиста, механіка. Школярі з великим задоволенням та цікавістю оглянули вертоліт та мали можливість сфотографуватися на згадку. Також працівники військової частини розповіли дітям про призначення і бойові властивості автомата Калашникова. Найцікавішим було те, що розбирання та складання автомата демонструвалось на справжній зброї і школярі самостійно спробували впоратися з цим завданням. Військові розповіли дітям про життя та побут військової служби і продемонстрували відеоролик про сучасне військове формування та затребувані професії.

На завершення спеціаліст міськрайонного центру зайнятості Олена Клочко зазначила, що проведення таких заходів є дуже необхідним, адже вони є важливою складовою патріотичного виховання підростаючого покоління.