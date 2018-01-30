Олександрійські школярі вчились, як правильно обрати професію

Днями в Олександрійському загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів № 6Олександрійської міської радивідбувся профорієнтаційнийурок для учнів 9-го класута профінформаційний семінар для вчителів школи.

Захід розпочався із ознайомлення старшокласників з послугами, які надає служба зайнятості, окремо увагу присутніх було зосереджено на послугах для учнівської молоді. Школярі розширили власні знання про світ професій, ознайомились із вимогами та особливостями місцевого ринку праці, отримали поради щодо вдалого професійного вибору та уникнення помилок при цьому.

Під час уроку провідний фахівець з профорієнтації відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Клочко ознайомила учнів з класифікацією професій за предметом праці та запросила до центру зайнятості з метою проходження тестування для визначення майбутньої професійної діяльності.

Мета семінару з вчителями ЗНЗ №6 полягала в обговоренні значення профорієнтації у шкільному віці та побудові ефективної системи взаємодії у питаннях проведення профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Наприкінці заходу як вчителі, так і учні висловили спільну думку про те, що такі профорієнтаційніуроки та профінформаційні семінари є вкрай важливими, адже сприяють усвідомленню відповідальності за свій вибір професійного майбутнього і попередженню молодіжного безробіття.