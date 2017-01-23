Інклюзивна освіта в Україні наразі є питанням, яке часто обговорюють на наукових конференціях, на засіданнях різних комісій чи серед політиків. Але поки практика створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям дітей з особливими потребами, на державному рівні лише знаходиться в стадії проектування. В Олександрії цим питанням зайнялися школярі – члени міського Молодіжного парламенту.

Як повідомив кореспондентам Голосу Громади керівник міського осередку організації Єгор Ющик, проект для дітей з особливими потребами спрямований на включення таких дітей в позашкільну діяльність та налагодження їх контакту з соціумом. Як зазначив Єгор, такі діти більшу частину життя проводять вдома, часто проживають з бабусями. Але не дивлячись на стереотипну думку про те, що діти з фізичними чи психічними вадами не можуть взаємодіяти з соціумом, вони мають багато талантів.

Так, хлопець згадує випадок, коли дівчинка з особливими потребами разом з однією із учасниць Молодіжного парламенту навчилася грати на фортепіано. Вона ходить до неї та займається, а в цей час її чекає бабуся.

“Такі діти не повинні відчувати себе окремо. Вони повинні кудись ходити, тому ми запрошуємо їх до нас на заняття, що проходять в Центрі дитячої та юнацької творчості імені Олександра Шакала. В свою чергу ми співпрацюємо з об’єднанням інвалідів “Віра”, яке організовує проїзд через службу соціального таксі в місті на новорічні ранки та інші свята”, – зазначає Єгор Ющик.

В проекті по інклюзивній освіті в місті приймає участь близько 30 дітей. Вони займаються ужитковим, декоративним, прикладним мистецтвом, акторською майстерністю. Гуртки для учасників проекту проводять працівники Центру. Інклюзивна освіта за проектом Молодіжного парламенту в Олександрії працює вже 2 роки, і він є довгостроковим.

“З такими дітьми працювати важко. Їх не поставиш в коло та не змусиш разом танцювати. До всіх потрібно знаходити індивідуальний підхід, і якщо одному щось подобається – інший вже може злякатися. Але ми намагаємось їх організувати!” – пояснює активіст.

Вікова категорія дітей, що приймають участь в проекті, від 5 до 15 років.

Наразі заняття проходять в понеділок і середу о 15:00 для групи початкового рівня першого року навчання. У вівторок і суботу з 15:00 працює гурток «Креативний дизайн» за керівництвом Таїсії Карпенко.