Олександрійські школярі навчалися протидіяти булінгу — насиллю серед однолітків

Працівники Олександрійського відділу поліції провели зустріч для учнів 8-9 класів навчально-виховного комплексу ЗНЗ І-ІІ ступенів ліцею № 17 у рамках превентивних заходів щодо булінгу в школах.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Під час виховної зустрічі школярі дізналися про захист від булінгу, запобігання агресії, до кого звертатись у випадках протиправних дій.

Також поліцейські пояснили учням про правові наслідки фізичного та морального насилля над однолітками.

