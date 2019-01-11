Олександрійські споживачі електроенергії зможуть отримати компенсацію за отримання неякісних послуг

Споживачі електроенергії мають змогу отримати компенсацію в розмірі від 100 до 600 гривень за неякісні послуги з електропостачання.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку голови НКРЕКП Оксани Кривенко у Facebook.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) сама визначає, яким споживачам вона має надати компенсацію, і повідомляє про це споживача. Якщо протягом встановленого терміну компенсація не надана, розмір компенсації збільшується – йдеться у повідомленні.

Розмір компенсації: від 100 до 200 грн – для побутових споживачів (з ПДФО), 200 – 600 грн – для непобутових.

Відповідно до цього постачальник електроенергії повідомляє споживача про нарахування компенсацію у платіжці, «особистому кабінеті» споживача на офіційному веб-сайті компанії або листом на офіційному бланку.