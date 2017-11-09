Олександрійські старшокласники вже можуть ознайомитися з програмою ЗНО-2018

Центр оцінювання якості освіти оприлюднив програми ЗНО-2018. У розділі «Предмети ЗНО» розміщено актуальні характеристики сертифікаційних робіт, критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю та програми зовнішнього незалежного оцінювання.

Програми ЗНО-2018 року містять вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників з певного навчального предмета. Саме на основі програм ЗНО, які розробляє та затверджує Міністерство освіти і науки України, укладаються тестові завдання сертифікаційних робіт.

Згідно оприлюдненого графіку ЗНО-2018 буде проводитися:

МАТЕМАТИКА – 22 травня;

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА – 24 травня;

ІСПАНСЬКА МОВА – 29 травня;

НІМЕЦЬКА МОВА – 29 травня;

ФРАНЦУЗЬКА МОВА – 29 травня;

АНГЛІЙСЬКА МОВА – 01 червня;

БІОЛОГІЯ – 04 червня;

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ – 06 червня;

ГЕОГРАФІЯ – 08 червня;

ФІЗИКА – 11 червня;