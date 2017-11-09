Олександрійські старшокласники вже можуть ознайомитися з програмою ЗНО-2018

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Центр оцінювання якості освіти оприлюднив програми ЗНО-2018. У розділі «Предмети ЗНО» розміщено актуальні характеристики сертифікаційних робіт, критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю та програми зовнішнього незалежного оцінювання.

Програми ЗНО-2018 року містять вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників з певного навчального предмета. Саме на основі програм ЗНО, які розробляє та затверджує Міністерство освіти і науки України, укладаються тестові завдання сертифікаційних робіт.

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Згідно оприлюдненого графіку ЗНО-2018 буде проводитися:

МАТЕМАТИКА – 22 травня;
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА – 24 травня;
ІСПАНСЬКА МОВА – 29 травня;
НІМЕЦЬКА МОВА – 29 травня;
ФРАНЦУЗЬКА МОВА – 29 травня;
АНГЛІЙСЬКА МОВА – 01 червня;
БІОЛОГІЯ – 04 червня;
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ – 06 червня;
ГЕОГРАФІЯ – 08 червня;
ФІЗИКА – 11 червня;
ХІМІЯ – 13 червня.

 

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