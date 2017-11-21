Олександрійські студенти відвідали провідне підприємство з насосного обладнання в Україні

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Для студентів ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей» цікавою та пізнавальною стала, проведена у рамках місячника  профорієнтації  молоді «Професійні горизонти» фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості презентація роботодавця – ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс».

Під час зустрічі, яку розпочав виконавчий директор Дмитро Гаваза, студенти дізнались, що ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс» працює на ринку насосного обладнання з 1995 року і є провідним виробником насосів для чистої води різних типів і насосів для стічно-массних середовищ на території України. Дане обладнання має широке застосування практично у всіх галузях господарства.

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Володимир Третяков, заступник директора з виробництва, наголосив, що основні технологічні процеси підприємства включають в себе: ливарне, металообробне та складальне виробництво і  запропонував студентам подивитись, як організований і працює технологічний процес безпосередньо на робочих місцях.

Студенти відвідали ливарний цех, де їх вразив сам процес лиття та фаховий рівень працівників і металообробний цех, де довго не могли відірвати погляду від обладнання з числовим програмним керуванням та професійної та злагодженої роботи працівників (токарів, фрезерувальників, шліфувальників, свердлувальників, електрогазозварників та слюсарів із складання металевих конструкцій).

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Відвідавши оснащене за новітніми технологіями виробництво, студенти мали змогу ознайомитись зі змістом багатьох професій безпосередньо у конкретних умовах професійної діяльності, їх значенням для суспільства та економічного розвитку не тільки Олександрійщини, а й усієї України; побачити перспективи професійного розвитку людини, здобуття досвіду, можливості працевлаштування.

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