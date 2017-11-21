Олександрійські студенти відвідали провідне підприємство з насосного обладнання в Україні

Для студентів ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей» цікавою та пізнавальною стала, проведена у рамках місячника профорієнтації молоді «Професійні горизонти» фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості презентація роботодавця – ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс».

Під час зустрічі, яку розпочав виконавчий директор Дмитро Гаваза, студенти дізнались, що ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс» працює на ринку насосного обладнання з 1995 року і є провідним виробником насосів для чистої води різних типів і насосів для стічно-массних середовищ на території України. Дане обладнання має широке застосування практично у всіх галузях господарства.

Володимир Третяков, заступник директора з виробництва, наголосив, що основні технологічні процеси підприємства включають в себе: ливарне, металообробне та складальне виробництво і запропонував студентам подивитись, як організований і працює технологічний процес безпосередньо на робочих місцях.

Студенти відвідали ливарний цех, де їх вразив сам процес лиття та фаховий рівень працівників і металообробний цех, де довго не могли відірвати погляду від обладнання з числовим програмним керуванням та професійної та злагодженої роботи працівників (токарів, фрезерувальників, шліфувальників, свердлувальників, електрогазозварників та слюсарів із складання металевих конструкцій).

Відвідавши оснащене за новітніми технологіями виробництво, студенти мали змогу ознайомитись зі змістом багатьох професій безпосередньо у конкретних умовах професійної діяльності, їх значенням для суспільства та економічного розвитку не тільки Олександрійщини, а й усієї України; побачити перспективи професійного розвитку людини, здобуття досвіду, можливості працевлаштування.