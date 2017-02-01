Громадська організація Сильна Олександрійщина прийняла виклик Всеукраїнського 22PushUpChallenge. Про це повідомляється в спільноті організації в соц.мережі Вконтакті. Естафета включає в себе 22 віджимання від підлоги, зйомку даної дії на відео і передачу іншим учасникам. Акція спрямована привернути увагу до проблем адаптації військовослужбовців у мирному житті.

Передали естафету спортсмени президіуму Всеукраїнської федерації армліфтингу, Федерації багатоповторного жиму України, Українській федерації натурального пауерліфтингу, Білоцерківському спортклубу “Юність” та команді пауерліфтерів з Кривого Рогу під керівництвом Алли Федорової.

Нагадаємо, що вперше в Олександрії даний флешмоб пройшов 27 січня і був переданий

футбольному клубу “Олександрія”, Кіровоградській ОДА та ГО “Сильна Олександрійщина”.