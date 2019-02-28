Олександрійські учні представлятимуть свої проекти на міжнародному конкурсі в США

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В результаті суперфіналу конкурсу «Polyteco Україна-2019» національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF-2019 двоє учнів Олександрійської гімназії-інтернат-школи мистецтв  Артем Артеменко та Дмитро Благий отримали змогу представляти свої проекти на міжнародному конкурсі  під назвою «Олімпіада геніїв» (Genius Olimpiad) в США.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

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«Олімпіада геніїв» відбудеться 15 березня, а до цього часу Артему та Дмитру потрібно зробити теми своїх проектів на англійській мові.

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