Олександрійські учні представлятимуть свої проекти на міжнародному конкурсі в США

В результаті суперфіналу конкурсу «Polyteco Україна-2019» національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF-2019 двоє учнів Олександрійської гімназії-інтернат-школи мистецтв Артем Артеменко та Дмитро Благий отримали змогу представляти свої проекти на міжнародному конкурсі під назвою «Олімпіада геніїв» (Genius Olimpiad) в США.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

«Олімпіада геніїв» відбудеться 15 березня, а до цього часу Артему та Дмитру потрібно зробити теми своїх проектів на англійській мові.