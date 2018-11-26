Олександрійські учні стали призерами та отримали грошову винагороду у всеукраїнському науково-технічній виставці-конкурсі

На минулому тижні учні Кропивницького (Кіровоградського) обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м. Олександрії представляли Кропивницьку область та взяли участь у всеукраїнському науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України».

Відтак, почесні перші місця зайняли Руда Дар’я, секція Матеріалознавство (керівник Мітленко Л.О.) та Воронцов Ілля, секція Інформаційно-телекомунікаційні системи технології (керівник Мірошниченко О.І., Дробот О.І.).

2-е місце посів Гончаренко Максим, секція Електроніка та приладобудування (керівник Мірошниченко О.І.), а володарем 3-го місця став Буртовий Анатолій, секція Робототехніка та робототехнічні системи (керівник Мірошниченко О.І., Дробот О.І).

Роботу Боровик Олі судді відзначили цінним подарунком (смарт-годинник huawei).

Головний спонсор виставки-конкурсу компанія «Everest innovation integrator» вручив призерам грошові винагороди у розмірі 5 тисяч гривень – за першість, 3 тисячі гривень за друге місце та 1 тисячу гривень володарю третього місця.



