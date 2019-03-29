Олександрійські учні відзначились на фінальній частині з обласної Спартакіади

Нещодавно на базі ДЮСШ №2 відбувся фінал змагань з волейболу серед дівчат. Вихованці ДЮСШ №2 беруть постійну участь у змаганнях та стають призерами обласної Спартакіади з різних видів спорту.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

У змаганнях з волейболу серед дівчат брали участь 5 команд. За результатами боротьби олександрійська команда посіла ІІІ місце.

Крім цього дівчата та юнаки брали участь в іграх з гандболу, які проходили у Знам`янці. Серед учасників – 6 команд дівчат та 8 команд юнаків з різних міст та районів області. Команда дівчат поїхала додому з відзнаками за ІІ місцем, а хлопці з дипломами за ІІІ місце.