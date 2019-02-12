Олександрійські учні зайняли призові місця у Всеукраїнському конкурсі “Intel Еко-Україна -2019” (ФОТО)

Нещодавно завершився конкурс “Intel Еко-Україна -2019”. Даний конкурс – це виставка учнівських робіт в сфері різних галузей наук та інженерії.

Конкурс проходив у місті Києві. В ньому, з 5 по 8 лютого, брали участь учні Малої Академії Наук при ОНВК гімназія-інтернат-школа мистецтв м.Олександрії за категоріями: біологія; екологічна інженерія; навколишнє середовище; науки про людину; науки про Землю; хімічна та біологічна інженерія; хімія.

Конкурсанти демонстрували власні результати, дослідження, спостереження та винаходи.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Олександра Мірошніченка у Facebook.

«Наші учні пройшли довгий та творчий шлях. Конкурс проходив у декілька етапів:

1) Реєстрація та заочний конкурс тез (до 17 грудня 2018 року).

2) Очний постерний захист наукових проектів та наукове інтерв’ю з представниками журі Конкурсу» – розповідає на своїй сторінці керівник наукового гуртка Олександр Мірошниченко.

Місця переможців вибороли наступні учні:

– Воронцов Ілля посів ІV-е місце у номінації “Робототехніка та роботизовані системи” (керівники Мірошниченко О.І., Дробот О.І.),

– Гарасько Назарій посів ІV-е місце у номінації “Екологічна інженерія” (керівник Піскова С.В.)

– Рикова Вікторія посіла ІІІ-е місце у номінації “Екологічна інженерія” (керівник Мірошниченко О.І.)

– Максімова Аліна посіла ІІІ-е місце у номінації “Екологічна інженерія” (керівник Піскова С.В.)

– Проценко Марія та Петренко Алла посіли ІІІ-е місце у номінації “Екологічна інженерія” (керівник Піскова С.В.)

– Гончаренко Максим посів ІІ-е місце у номінації “Екологічна інженерія” (керівник Мірошниченко О.І.).

«Дуже приємно, коли такий довгий та творчий шлях приводить до перемоги наших учнів» – додав керівник.

