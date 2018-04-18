Олександрійські Укропівці придбали військове спорядження для земляка, що проходить службу в АТО

Нещодавно, представники Олександрійської міської організації політичної партії УКРОП передали бійцю 59-ї окремої мотопіхотної бригади військове спорядження.

З ініціативою допомогти земляку виступив голова Олександрійської міської організації «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Роман Солонина, який дізнався про те, що олександрійцеві, котрий наразі воює на сході, терміново потрібне спорядження. Адже за тривалий термін служби спорядження бійця стало непридатне для використання, а коштів для купівлі нового бракувало.

Про це повідомляє УКРОП на власній сторінці.

«Сергія знаю особисто і тільки з хорошого боку. Ще від початку війни на сході він пішов захищати Батьківщину і боронить її дотепер. Тож, коли в нього виникла потреба в підтримці, питання допомагати чи ні навіть не стояло. Разом із однопартійцями закупили все необхідне. Віримо в нашу перемогу та завжди допомагаємо бійцям тим, що в наших силах», – зазначив очільник Олександрійського УКРОПу Роман Солонина.

Партійці придбали для вояка: тактичні кросівки М-Тас, жилет для бронепластин М-Тас та спальний мішок Mil-Tek.