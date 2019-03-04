Олександрійські умільці вчилися трансформувати хобі в бізнес

В Олександрійській Центральній міській бібліотеці ім.Пушкіна відбулося завершальне заняття «Арт-майстерні для дітей і дорослих», повідомляє «Голос Громади».

Цей тренінг мав назву «Як перетворити хобі на бізнес» і він став логічним завершенням усіх попередніх занять, проведених у бібліотеці протягом минулих восьми місяців. Варто нагадати, що тут з липня 2018-го року по лютий поточного працював проект «Арт-майстерня для дітей і дорослих». Ось як прокоментувала «Голосу Громади» дану ідею завідувач ЦМБ ім.Пушкіна Марина Дерун:

«Цей захід свого часу підтримала Британська рада «Активні громадяни». Рік тому ми брали участь у триденному тренінгу в кременчуцькому навчальному центрі і отримали відповідний сертифікат та фінансування Британської ради. «Арт-майстерня» працювала в нашій бібліотеці щочетверга весь цей період, протягом якого було всього проведено 36 безкоштовних майстер-класів, у них брали участь усі бажаючі олександрійці. Для проведення занять нами залучалися кваліфіковані місцеві митці. Оскільки всі заняття мали різножанровий художньо-вжитковий напрямок, то завершальний тренінг мав суто практичну мету: навчити художників-аматорів, як всі отримані мистецькі навички застосувати не лише з метою цікавого проведення власного дозвілля, а й з користю, скажімо, для домашнього бюджету, перетворивши таким чином хобі в бізнес».

Вели заняття тренери-волонтери Любов Кан і Наталія Сторожко. Вони не читали довгих і нудних лекцій з економіки та ведення підприємницької діяльності: тренінг проходив у форматі доброзичливого і веселого спілкування тренерів з їхньою дуже різновіковою аудиторією, де кожен присутній мав можливість поставити запитання і поділитися власними міркуваннями чи досвідом. Викладачі оперували виключно доступними для широкого загалу поняттями, але разом з тим і довели присутнім майстрам художнього хенд-мейду – ручного виробництва – такі ази, як мотивація початку бізнесу, просування його в соціальних мережах, маркетинг і брендування власного товару, інтернет-магазин виробів, застосування хеш-тегів та інші супутні цим поняття.

«Генеральним керівником» проекту «Арт-майстерні» є директор Олександрійської централізованої бібліотечної системи Тетяна Троцюк, а безпосереднім – завідувач ЦМБ ім.Пушкіна Марина Дерун.

До речі, вони наголошують, що з завершенням проекту «Арт-майстерня для дітей і дорослих» життя не закінчується: в Центральній міській бібліотеці ідей для проведення наступних щочетвергових майстер-класів достатньо на весь поточний рік. Просто проводитимуться вони в рамках вже іншого проекту, про що «Голос Громади» розповість у наступних репортажах.

