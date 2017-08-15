Олександрійські вболівальники зможуть безкоштовно відвідати матч в Борисові

Вхідні квитки на перший матч раунду плей-офф Ліги Європи «БАТЕ» – ФК «Олександрія», який пройде в Борисові (Білорусь) 17-го серпня, будуть безкоштовні.

Про це повідомляється на сайті ФК «Олександрія».

За годину до початку матчу біля гостьового сектору G1 можна буде отримати свій квиток.

Нагадаємо, що 4-го серпня відбулось жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА, на якому ФК «Олександрія» дізнався свого суперника.