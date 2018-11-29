Олександрійські вчителі отримали нагороди у Всеукраїнському конкурсі “Учитель року-2019”

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2018 № 603 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» на базі НВК “Загальноосвiтня школа I – III ступенiв № 2 – лiцей”, що у Знам’янці, відбувся зональний обласний всеукраїнський конкурс “Учитель року-2019” у номiнацiї “Географiя”.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Олени Шевченко у Facebook.

До участі у конкурсі взяли викладачi географiї з Олександрiї, Свiтловодська та Знам’янки.

За підсумками обласного конкурсу І місце виборола Людмила Ломака, вчитель географії НВК “Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня”, ІІІ місце посіла Олена Шевченко, вчитель географії НВО “Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв”.