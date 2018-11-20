Олександрійські велосипедисти завершили сезон змаганням

«Фінальним акордом» сезону стали змагання з велокросу, у яких взяли участь вихованці відділення велосипедного спорту Олександрійської дитячо-юнацької спортивної школи №2, повідомляє «Голос Громади».

Це була «клубна» першість з велокросу в індивідуальній груповій гонці, у ній взяли участь 11 спортсменів 2002 – 2007 років народження. Змагання пройшли в Олександрії, в парку Будівельників, що по вул. Садовій (неподалік автовокзалу) якраз напередодні раннього снігопаду, який олександрійці мають сьогодні.

Першість провела незмінний тренер-викладач велосекції, майстер спорту СРСР Валентина Іванина, яка за декілька десятиліть своєї роботи «вивела в люди» чимало успішних спортсменів. Отже, велосезон завершено, принаймні – на найближчий час.