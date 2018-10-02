Олександрійські ветерани війни отримали безкоштовне лікування

В цьому році на безкоштовне лікування ветеранів війни, медикаменти та харчування було витрачено 106,5 тис. грн.

В Олександрії пролікувалося 169 ветеранів війни. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

З бюджету міста виділили кошти на безкоштовне лікування ветеранів у стаціонарах медичних закладів з спеціально облаштованими палатами. Хворим, що знаходилися на амбулаторному лікуванні виписували пільгові рецепти. Безкоштовними послугами олександрійські ветерани війни скористалися в стоматполіклініці (зубопротезування отримали 40 чоловік на сумму 76 тис. грн), у Кіровоградському обласному госпіталі та Українському державному медико-соціальному центрі – біля 168 осіб.

Організували акцію «Зірка пам’яті» для учасників бойових дій, в рамках якої за ветеранами закріпили лікарів для надання медичної допомоги та проходження комплексного обстеження в поліклініці або вдома для тих, хто не зміг за станом здоров’я.