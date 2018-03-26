Олександрійські військові відзначили День Національної гвардії України

Сьогодні, 26 березня, у військовій частині 2269 відзначили День Національної гвардії України.

На урочистості завітали представники міської влади, перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль, депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність”, духовенство.

Захід відбувався на плацу частини. З вітальним словом до усіх присутніх звернувся командир частини полковник Руслан Яковлєв, після чого до слова був запрошений заступник командира Юрій Криндач, який нагадав про те, що це свято в 2018 році відзначається вчетверте.

Хвилиною мовчанням та покладанням квітів усі присутні вшанували загиблих військовослужбовців.