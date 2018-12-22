Військовослужбовці вшанували пам`ять загиблих олександрійських авіаторів

Сьогодні, 22 грудня, на плацу військової частини військовослужбовці згадали своїх товаришів, які загинули під час авіакатастрофи 25 грудня 2012 року.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Військової частини 2269 НГУ у Facebook.

Підполковник Станіслав Козенко нагадав присутнім про авіакатастрофу, що сталася в частині шість років тому.

Побратими загиблих вшанували їх пам`ять хвилиною мовчання та покладанням квіти до пам’ятного знаку «Захисникам України».

Військовий капелан отець Володимир провів панахиду за загиблими.

Нагадаємо, 25 грудня 2012 року близько четвертої години дня в Олександрії розбився військовий вертоліт Мі-8МТ бортовий номер 29. На його борту знаходилися п’ятеро військовослужбовців військової частини 2269. Це підполковник В’ячеслав Павлюк, капітан Олег Кошель, лейтенант Рубен Ігітян, капітан Дмитро Курінний та прапорщик Віталій Олейніков.

Загиблий екіпаж борту 29 навічно зарахований до списків особового складу військової частини 2269 Національної гвардії України.

