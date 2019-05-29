Олександрійські військовослужбовці вшанували пам’ять загиблих членів екіпажу борту №16

Сьогодні, 29 травня, минуло п’ять років, як бойовики під Слов’янськом збили вертоліт Мі-8 Національної гвардії України

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Олександрійської військової частини 2269 НГУ у фейсбук.

З нагоди пам’ятної дати на плацу військової частини представники Управління авіації ГУ НГУ, ветеранської організації, рідні та близькі загиблих авіаторів зібрались, аби вшанувати пам’ять 12-ти загиблих, серед яких два члени екіпажу.

Це командир екіпажу полковник Бульдович Сергій Іванович та бортовий технік капітан Кравченко Сергій Миколайович.

Льотчик-штурман старший лейтенант Макеєнко Олександр Миколайович отримав тяжкі травмування.