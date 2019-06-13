Олександрійські водії, будьте обережні! Пішоходи…

Олександрійці доволі часто переходять проїжджу частину у не встановлених для цього місцях аби скоротити шлях, і економлячи 2-3 хвилини їх часу ризикують своїм життям й життям інших, повідомляє Голос Громади.

Такою ділянкою, рясним на пішоходів-порушників, є частина дороги за мостом через річку Інгулець, як їхати до площі Покровської. Поряд з цим місцем знаходиться супермаркет «АТБ», тому людей завжди достатньо. Аби дістатися переходу потрібно піднятися до «Фуршет» маркету або до загсу, тому олександрійці таким чином переходять дорогу на інший бік. Лише за 5 хвилин знайшлося понад 5 порушників!

Будьте обережними й пам’ятайте про наслідки своїх дій та вчинків.