Нещодавно з нагоди Дня Святого Миколая волонтер Всеукраїнського союзу ветеранів АТО Олександр Воропаєв та громадський активіст Олександр Давидов доправили в зону проведення антитерористичної операції подарунки воїнам від вихованців та батьків танцювального колективу «Авантюрин» та студії танцю «Надіна».

Дітки разом з батьками підготували для військових, які оберігають наш мир і спокій та наразі несуть службу в зоні АТО, три сотні солодких пакунків та зимові речі. Фінансову підтримку також надав депутат Олександрійської міської ради Андрій Коломійцев.

Вирушили в дорогу волонтери з “миколайчиками” надвечір 18 грудня, не стали на заваді погодні умови та ожеледиця, і вже на ранок вони бути в розташуванні бійців-прикордонників в селі Пищевик, де передали для вояків подарунки та теплі речі. Бійці передових позицій були неабияк раді приїзду волонтерів та висловили слова вдячності олександрійським дітлахам, вихованцям танцювального колективу «Авантюрин» та студії танцю «Надіна», передавали вітання.

Далі ж волонтери рушили по блокпостам бійців Національної гвардії України, яким теж передали солодкі подарунки від олександрійських дітлахів.

Зворотня дорога виявилась теж не з легких, адже стан дорожнього покриття, а також погодні умови не дозволили в короткий термін повернутися до рідного міста. Але вже вночі в понеділок хлопці, подолавши туйди й назад в сумі 1200 кілометрів дороги, повернулися додому.