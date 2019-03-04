Олександрійські випускники почнуть вивчати історію УПЦ та створення Томосу

Вже в кінці цього навчального року учні 11 класу вивчатимуть історію створення Української Православної Церкви та надання Томосу про автокефалію повідомляє Міністерство освіти та науки України на своєму офіційному сайті.

В календарних планах вчителів цей матеріал припадає на квітень-травень, до цього часу Міністерство освіти і науки України надасть вчителям відповідні інформаційні матеріали, а безпосередньо в підручниках ця тема з’явиться з наступного року, адже лише в 2019 планують друк нових книг для одинадцятикласників.