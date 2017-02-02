Олександрійський міськрайонний суд продовжив міру запобіжного заходу серійному вбивці, що здійсеював свої злочини на релігійні свята.

Як повідомляє сайт Depo.Кропивницький, відповідно до рішення суду підозрюваний у вчиненні резонансних вбивств перебуватиме під вартою до 31 березня.

Як раніше повідомляв Голос Громади, в ході слідства було зібрано достатню кількість доказів того, що саме “олександрійський маніяк” пограбував та вбив 13-річного підлітка та 21-річну дівчину з м. Олександрії. Відносно ще однієї мешканки міста він здійснив розбійний напад, поєднаний з незакінченим замахом на вбивство.