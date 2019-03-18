Олександрійському геріатричному пансіонату подарували Т-2 тюнери від народного депутата України (ФОТО)

Постояльці місцевого геріатричного пансіонату звернулися до депутата Олександрійської міської ради фракції БПП «Солідарність» Віталія Заріцького з проханням допомогти в придбанні телевізійних приставок для цифрового перегляду каналів телебачення.
Повідомляє Голос Громади.
Відтак, сьогодні, 18 березня, за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменка голова фракції БПП «Солідарність» Віталій Заріцький подарував Олександрійському геріатричному пансіонату п`ять Т-2 тюнерів.
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