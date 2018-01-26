Олександрійському підприємцю телефонували шахраї, ймовірно, аби у подальшому видурити гроші

Повідомлення про те, що невідомі особи зателефонувавши, запропонували зустрітися з начальником Олександрійської ОДПІ, розмістив на своїй сторінці у фейсбук підприєцець Ігор Ділієв.

Чоловік вказує, що невідомі попросили його перетелефонувати за номером, адже начальник податкової хоче особисто переговорити з підприємцем. Проте шахраї не врахували того, що підприємець має змогу й сам навідатися до начальника ОДПІ, адже проживає неподалік, зазначає І.Ділієв.

Підприємець застерігає усіх бути обережними і вказує номер телефона, з якого і телефонували невідомі – +380956065318.

Поліція Кіровоградщини вкотре попереджає про випадки шахрайств, застерігаючи в жодному разі не повідомлят “продавцеві”- невідомій особі конфіденційних платіжних даних (пін-код, термін дії чи номер картки, тризначний код безпеки на зворотному боці, sms-паролі). Не публікувати на сторінках у соцмережах своїх номерів телефону, які, як правило “прив’язані” до банківської картки.

У разі вчинення стосовно вас шахрайських дій, негайно зверніться до поліції з письмовою заявою, а також з повідомленням про скоєння злочину до адміністрації чи служби безпеки веб-ресурсу або банківської установи.