Олександрійську малечу біля ПК «Світлопільський» чекають «Джунглі»

Біля палацу культури «Світлопільський» поряд з наявним майданчиком встановили ще один дитячий комплект для розваг, що виконаний у вигляді джунглів, повідомляє Голос Громади.

Ігровий комплекс має все те, що полюбляють діти: будиночки, гірки, сходи в вигляді жирафа та слона, різні підйоми та спуски, смуга перешкод тощо.

Зазначимо, що новий дитячий майданчик відкриють для дітлахів до Дня міста.

Нагадаємо, що нещодавно уже відкрили новий майданчик у місті.