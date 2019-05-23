Олександрійську малечу біля ПК «Світлопільський» чекають «Джунглі»

Біля палацу культури «Світлопільський» поряд з наявним майданчиком встановили ще один дитячий комплект для розваг, що виконаний у вигляді джунглів, повідомляє Голос Громади.
Ігровий комплекс має все те, що полюбляють діти: будиночки, гірки, сходи в вигляді жирафа та слона, різні підйоми та спуски, смуга перешкод тощо.
Зазначимо, що новий дитячий майданчик відкриють для дітлахів до Дня міста.
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Нагадаємо, що нещодавно уже відкрили новий майданчик у місті.