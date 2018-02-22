Олександрійську районну організацію УКРОПу очолив Олександр Давидов

В Олександрійській районній організації УКРОПу відбулася зміна керівництва. Відтепер замість Сергія Рудого, який очолював організацію з 2015 року та добровільно склав cвої повноваження, головою Олександрійського районного УКРОПу обрано громадського активіста Олександра Давидова. Про це повідомляється на сторінці політсили в соціальній мережі facebook.

«Першочерговими завданнями щодо розвитку осередку політсили в Олександрійському районі є збільшення прихильників та членів партії в населених пунктах Олександрійщини, а також активна участь у виборах в об’єднаних громадах. УКРОП Олександрійщини планує висунути своїх кандидатів в депутати в більшості округах новостворених ОТГ району, отримати гідні результати під час виборів 29 квітня, щоб ефективно працювати в інтересах громади», – зазначив Олександр Давидов.

Кіровоградська обласна організація УКРОПу дякує за співпрацю попередньому очільнику районної організації Сергію Рудому та сподівається, що з новим керівником в Олександрійському районі УКРОП здобуде значну підтримку громади та зможе ефективніше працювати на теренах району.

Довідка УКРОПу. Олександр Давидов – громадський активіст, член партії УКРОП. З 2015 року до червня 2017-го був очільником Олександрійської міської організації політсили.