Олександрійську вчительку відзначили подякою Прем’єр-Міністра

Вчителю історії НВО «Олександрійської гімназії імені Т.Г.Шевченка – загальноосвітньої навчального закладу І-ІІ ступенів – школи мистецтв» Олександрійської міської ради Тетяні Таран було оголошено Подяку Прем’єр-Міністра під час урочистостей, присвячених Міжнародному жіночому дню.
Святковий захід відбувся в Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театру ім. М.Кропивницького.
Повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної ради.
Зі святом жінок привітали голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко та голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, вручивши державні і обласну нагороди.
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