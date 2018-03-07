Олександрійську вчительку відзначили подякою Прем’єр-Міністра

Вчителю історії НВО «Олександрійської гімназії імені Т.Г.Шевченка – загальноосвітньої навчального закладу І-ІІ ступенів – школи мистецтв» Олександрійської міської ради Тетяні Таран було оголошено Подяку Прем’єр-Міністра під час урочистостей, присвячених Міжнародному жіночому дню.

Святковий захід відбувся в Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театру ім. М.Кропивницького.

Повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної ради.

Зі святом жінок привітали голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко та голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, вручивши державні і обласну нагороди.