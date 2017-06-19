Олександрійських активістів запрошують на форум лідерів

У вівторок, 27 червня в Кропивницкьому відбудеться форум лідерів громадянського суспільства Кіровоградщини. Формат форуму передбачає діалог з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної ради, представниками Кабінету міністрів України, керівниками Громадських рад органів влади, лідерами громадської думки Кіровоградської області.

Відбудеться ж сам захід в приміщення Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати за адресоювулиця Преображенська, 79-А.

Для представників громадських організацій, які візьмуть участь у Форумі, будуть проведені майстер-класи з актуальних питань, як написання проектних пропозицій, форми та методи діяльності інститутів громадянського суспільства для ефективного впливу на органи влади, антикорупційна діяльність, особливості реалізації Закону України «Про захист персональних даних».

Зголоситись до участі в заході можливо заповнивши анкету для реєстрації:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgK_Bwv4-_DmPA94PTqlG_8Bx1xLnP8m4hTFMA9sQ7g7ycbg/viewform