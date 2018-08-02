Олександрійських любителів кінодокументалістики шокував фільм про «вільну школу»

Відвідувачі кіноклубу «DokuDays «Канікули з користю», який діє в олександрійській галереї VashArt, що по вул. Чижевського, 8, мали змогу переглянути черговий фільм Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, режисера Аманди Роуз Вайлдер «Наближаюсь до слона» («Approaching the elephant», 2014 р.).

Весь повнометраж (екранних півтори години) фільму проходить у такій собі приватній «вільній школі», що у штаті Нью-Джерсі (США). Її на момент зйомок тільки-но організував педагог Александр Хост, захоплений ідеєю створити зовсім неординарний заклад, який би дав дітям всі можливості для формування повноцінних у своїх правах, усвідомлених особистостей. Слід зауважити, що за великим рахунком, ідея далеко не нова: лише у США вже існує 261 вільна школа так званої альтернативної освіти, де педагогічні підходи і рішення є дуже нетрадиційними. Але ця, про яку йдеться – це взагалі щось таке настільки особливе і незвичне, що вже ніяк не вкладається в консервативні уявлення про поняття школи, як такої…

Камера безпристрасно документує життя невеликої групки дітей протягом першого року існування новоствореної школи. Тут немає якихось жорстких шкільних правил поведінки – тільки загальноприйняті людські норми; в усьому іншому – повна свобода дій. За порушення цих норм не карають: педагог (якщо можна так назвати, бо його функція також важко стикується з нашими уявленнями про педагогіку) у разі якогось неординарного поступку вихованця скликає «демократичні збори», у яких сам бере лише опосередковану участь, а вся ініціатива з оцінки того, що сталося, перекладається на самих дітей. І вони висловлюють кожен своє бачення події та міри провини у ній фігуранта. Схоже, таке неформальне вирішення внутрішніх дитячих проблем їм починає імпонувати; поступово вимальовуються яскраві дитячі лідерські особистості: 7-річна Люсі, якій подобається бути в центрі уваги і 11-річний Джованні, такий собі нігіліст, котрому навіть дуже вільні правила школи не надто до смаку. Пізніше «виховні» збори діти вже намагаються скликати навіть без участі керівника Александра Хоста, вирішуючи проблеми самостійно. І як можна здогадатись, Джованні й стає частіше за інших предметом «демократичних» розбірок. Кумедно спостерігати, як мала Люсі завзято береться вести ці «товариські суди», а інші виступають і в ролі обвинувачувачів, і адвокатів. У фіналі фільму на чергових зборах керівник зачитує список з півтора десятка провинностей, які накопичив перед усіма Джованні. Той уважно, але якось зовсім байдуже слухає, не перебиваючи. Діти ж вирішують, що з цим робити і врешті виносять голосуванням суворий вердикт. Мовляв, все, крапка: ти всіх дістав, Джіо, тебе треба виключити зі школи на деякий час. Як далі розвиваються доля «незручного» Джіо та події у закладі, залишається невідомим.

З особливостей цього документального фільму можна назвати передусім те, що молода режисерка знімала його кожен день протягом усього першого року існування даної (262-ї за рахунком) альтернативної школи і у ньому немає жодного постановочного сюжету: діти в усіх життєвих ситуаціях поводяться абсолютно природно, не звертаючи ніякої уваги на камеру – так, начебто її там і не було. Всього за рік було відзнято 240 фільмових годин, з яких і змонтовано півторагодинну чорно-білу стрічку. Монохромне зображення, на думку авторки, дає краще наближення глядача до героїв і стирає часові рамки.

Після перегляду фільму в ході обговорення стало зрозуміло, що стрічка значною мірою просто шокувала глядачів олександрійського кіноклубу – настільки незвичним в реаліях нашої середньої освіти було побачене. Більшість (серед якої, до речі, були не лише підлітки, а й шкільні педагоги та психолог) не сприйняла ідею такої дитячої «вольниці» під назвою «школа», нехай навіть вона й альтернативна. В результаті дискусія і роздуми стосовно того, що ж все-таки повинно стояти в голові кута – свобода, права чи обов`язки дитини – вийшли досить яскравими та емоційними. Чого, власне, і добивалась у кінцевому результаті режисер Аманда Роуз Вайлдер. Її фільм можна знайти в інтернет-мережі, якщо він когось зацікавить.