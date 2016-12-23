За повідомленнями синоптиків, 24 грудня на Олександрійщині зберігатиметься погіршення дальності видимості до 500 м і менше, а 25-27 грудня на більшій частині території України спостерігатиметься загальне погіршення погодних умов – дощ з переходом у мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.



Тому прес-служба управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України попереджає, що за таких погодних умов водіям варто бути обачливими при проїзді мостів та естакад, відмовитися від ризикованих маневрувань, ні в якому випадку не перевищувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.