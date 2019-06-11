Олександрійський «Благоустрій» справно зносить кіоски

Один з торгівельних кіосків по вул. Ярмарковій нещодавно ліквідувало комунальне підприємство «благоустрій», повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення було ухвалене на одному із засідань виконавчого комітету Олександрійської міської ради. Воно стосувалося металевого торгівельного павільйону, розташованого по вул. Ярмарковій (колишня вул.Семашка) біля будинку №46 (неподалік Центрального ринку). Як доповів на засіданні начальник управління приватизації землі і майна міськради Олександр Купченко на підставі службової записки начальника управління ЖКГ, кіоск не працює вже багато років, плата за земельну ділянку під ним не здійснюється, власник кіоску невідомий, відтак встановити контакт з ним не вдалося. У зв`язку з цим виконком «рубонув з плеча», винісши таке рішення: «Комунальному підприємству «Благоустрій» провести демонтаж кіоску для подальшого використання в господарській діяльності».

Слід зазначити, це не перший випадок демонтажу торгівельних споруд міською владою: порівняно недавно така ж доля спіткала металевий кіоск-вагончик, який теж простояв без діла тривалий час і так само нібито був безхозний, по вул. Садовій, 37. А трохи згодом було рішення виконкому про примусове знесення іншого торгівельного павільйону по вул. Шевченка поряд з районною бібліотекою.

Цікаво, що поряд з вищезгаданим (і вже знесеним) кіоском по вул. Ярмарковій стоїть інший, так само не діючий вже багато років. На ньому ще зберігся вицвілий від часу напис «Олександрійський хлібзавод». Чи сплачує хтось за землю під цією заіржавілою спорудою, що колись належала давно не працюючому підприємству, і чому його міська влада досі не знесла «для подальшого використання у господарській діяльності», на виконкомі не повідомлялося.