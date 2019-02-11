Олександрійський бюджет-2019 отримав «у спадок» від попереднього півмільйона гривень. «Мікросесія» спрямувала їх на закупівлю гвинтівок та відеокамер

Розподілом так званого вільного залишку загального фонду міського бюджету, що склався станом на 1 січня цього року, займалася 60-а (позачергова) сесія Олександрійської міської ради 8 лютого, повідомляє «Голос Громади».

Пленарне засідання вийшло незвично коротким: 26 присутніх депутатів (з обраних 36-ти) розглядали єдине питання, запропоноване чергою денною – внесення змін до міського бюджету на 2019 рік, пов`язаних з використанням залишкових коштів.

У підсумку голосування міський парламент за кілька хвилин (не рахуючи більш тривалого часу на необхідні регламентні процедури) ухвалив збільшити видатки загального і спеціального фондів міського бюджету на 534 тис. гривень, «залишених» попереднім бюджетом і провести внутрішній перерозподіл коштів у поточному бюджеті.

Вільні кошти будуть використані на закупівлю гвинтівок для навчання старшокласників-допризовників у центрі їхньої підготовки, встановлення відеокамер спостереження у гімназії ім. Т.Шевченка і Олександрійському колегіумі, фінансування літнього оздоровлення і відпочинку дітей тощо.