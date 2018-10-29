Олександрійський гемодіалізний центр відвідав Сергій Коваленко

На минулому тижні до гемодіалізного центру, який працює на базі Олександрійської центральної районної лікарні, з робочим візитом завітав перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

В ході візиту Сергій Коваленко разом з працівниками медичного закладу обговорили перспективи подальшого фінансування центру, здійснили адміністративний обхід, провели бесіди з мед.персоналом та пацієнтами установи.

Перший заступник ОДА вивчив матеріально-технічну базу гемодіалізного центру та відділення реанімації.