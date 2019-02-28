Хореографічний колектив з Олександрії зайняв призові місця на Всеукраїнському чемпіонаті

Днями відбувся Всеукраїнський чемпіонат сучасного танцю «Challenge championship», на якому Олександрію представляв хореографічний колектив «Alexmodern» (хореограф О.Цапюк) ПК «Світлопільський».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

В результаті змагань між танцюристами юні вихованки колективу вибороли «срібні» перемоги у трьох номінаціях чемпіонату.

Відтак старша група колективу сучасного танцю отримала відзнаку за хореографічну постанову, а Валерія Хомецька здобула почесне друге місце у номінації «Junior jazz modern», у якій брали участь 16 конкурсанток.

Зокрема Домініка Собко стала «срібною» призеркою в номінації «Babies jazz modern» серед п’яти претенденток на перемогу.

З гідними виступами були відзначені Дар’я Чайка, Дар’я Целуйко, Емілі Катюженко та Анна Остапенко.