Абоненти ТОВ «Телерадіокомпанія «КТМ» з січня цього року отримали підвищення тарифів на 20 і 33% на деякі послуги користування мережею інтернет.

Так, на 10 гривень зросла щомісячна абонентська плата за отримання інтернет-зв`язку з пропускною здатністю каналу до 30 Мв/сек та до 50 Мв/сек і тепер вона становить 40 та 60 гривень відповідно (попередня вартість цих послуг була відповідно 30 та 50 гривень на місяць).

Як зазначають працівники компанії, ціни на всі інші послуги, які надає «КТМ», змін не зазнали. Чим викликане підвищення вартості саме цих двох, «найпопулярніших» швидкостей трафіку, провайдер широкому загалу користувачів не пояснює.