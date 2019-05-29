Олександрійський кіноклуб: документальна стрічка «на тему дня»

Олександрійські прихильники документального кіно мали нагоду переглянути чергову стрічку всесвітнього проекту медіапросвіти з прав людини Docudays, повідомляє «Голос Громади».

Як вже не раз згадувалося раніше, в Олександрії такий кіноклуб діє за підтримки Національного Фонду Демократії і Docudays UA в художній галереї Vashart. Цього разу глядачам було запропоновано фільм китайського режисера Вейдзюнь Чена під назвою «Голосуйте за мене, будь ласка».

(Очевидно, організатори показу обрали таку тему не випадково, адже всі ми зараз перебуваємо у періоді між двома виборами – минулими президентськими і майбутніми парламентськими).

Це повнометражна розповідь про такий собі експеримент з прищеплення понять демократії дітям, проведений в одній з початкових шкіл Центрального Китаю. Восьмирічним учням третього класу запропоновано вибрати собі старосту шляхом справжніх виборів. Весь перебіг цієї доволі тривалої «виборчої кампанії» з усіма її подробицями непомітно і ненав`язливо фіксує кінокамера.

В центрі сюжету три постаті – запропоновані вчителькою кандидати в старости – два хлопчики і дівчинка. Передвиборчий процес з екрану буквально з перших хвилин по-справжньому «затягує» глядача, змушуючи його мимоволі вболівати за когось із кандидатів. Всі троє різні і симпатичні кожен по-своєму, тому уподобання глядачів від цього неодмінно розділяються, що створює додаткову інтригу.

Діти взялися за справу настільки серйозно, що здається, ніби на кону стоїть не якийсь там тривіальний статус старости класу, а взагалі – життя. І ця боротьба всіляко підтримується і стимулюються батьками кандидатів вдома, поза школою. На екрані йде справжній безкомпромісний передвиборчий марафон з усіма його атрибутами, тільки в мініатюрі: «програми» кандидатів, написані їхніми «штабами» (тобто батьками); виступи з промовами перед класом, який з непідробною цікавістю слухає пишномовні кандидатські обіцянки «не вирізняючи нікого, бути не диктатором, а товаришем кожному з однокласників, а вчителю – помічником» і тому подібне. В перервах йде «соціологічне опитування» серед «виборців» щодо їхніх уподобань і виявляється, що шанси є в кожного кандидата: і в скромної, чесної, не надто багатослівної, але не позбавленої харизми дівчинки, і в її опонента Луо Лея, котрий передусім визнає тільки фізичну силу, як метод керівництва, і в хитруватого від природи Чин Чена.

Більше всього уваги об`єктив камери приділяє саме Чину. До чого тільки не вдається цей спритник, аби завоювати «електорат»: це як дозволені прийоми (власна відкрита агітація однокласників голосувати за нього), так і таємні, «кулуарні» обіцянки своєму оточенню різних преференцій у разі обрання його, Чина, старостою: «ти будеш помічником старости, а ти – моїм найближчим другом». Вдається він і до такої собі «антиреклами» свого опонента: «Ану підніміть руки, хто коли-небудь був побитий Луо Леєм?» – закликає він у своєму виступі перед класом. Руки піднімає майже весь клас і сам Чин. Досить промовиста без зайвих слів вийшла характеристика кандидата в старости Луо Лея…

Що ж до дівчинки, то тут Чин взагалі не гребує навіть «чорним піаром» – підмовляє своїх прибічників зганьбити її. І ті погоджуються: хором викрикуючи щось образливе на її адресу, зривають черговий виступ кандидатки перед класом, чим доводять її до розпачу і сліз… Але за всім слідкує класна керівниця. Тут вчителька втручається і ставить кривдників на місце: ось вже всі вони так само з плачем просять у дівчинки пробачення за свою недостойну поведінку.

Особливий момент – дебати кандидатів, де вони змагаються один з одним у красномовстві та винахідливості (не без допомоги заготовлених і написаних батьками на папірцях промов). У всіх трьох виходить дуже переконливо, «електорат» у розгубленості, кому ж віддати перевагу.

А вдома у веселого і жвавого на людях Чина невдовзі трапляється нервовий зрив: виборчі перегони його геть виснажили морально. Але «штаб», тобто батьки, твердо стоять на своєму, наполягаючи продовжувати боротьбу до кінця і кандидат її таки продовжує. Аж ось, нарешті, кульмінація – день голосування. Несподівано перед початком «волевиявлення громадян» «диктатор» Луо Лей раптом роздає всім однокласникам якісь однакові подарунки. І… ця, сказати по-нашому, «гречка» спрацьовує безвідмовно: відразу забуті минулі образи та стусани, яких колись зазнали від кандидата більшість однокласників! Так несподівано для глядача, у підсумку «підкуплених» голосів переможцем і старостою стає не верткий і винахідливий Чин Чен, у якого, здавалося, від самого народження на лобі написано бути політиком-кар`єристом, а Луо «тверда рука».

(Шановні друзі, все це відображення суспільства у мініатюрі одного дитячого класу, нехай навіть китайського, нам нічого не нагадує?)

А переможені кандидат і кандидатка заливаються гіркими слізьми. Мати дівчинки, виправдовуючись, пояснює на камеру: «Що поробиш, у мене не вистачило можливостей як слід налаштувати дочку на боротьбу: я виховую її одна, без чоловіка». Батьки ж Чина заспокоюють хлопчика, мовляв, ти хоча й програв, але здобув великий суспільний досвід…

Обов`язковою процедурою перегляду фільмів у кіноклубі є їхнє обговорення. Ця стрічка, яка нікого з різновікових глядачів не залишила байдужим, викликала у них чимало різних, іноді протилежних думок – від неоднозначного уболівання за екранних дітей-кандидатів до запитань: а чи потрібне взагалі таке надмірне честолюбство і прагнення дітей до влади? І чи розумно діють батьки дітей, чинячи на них такий моральний тиск і непомірне спонукання до лідерства?

Тут варто зауважити, що в усіх трьох зображених сім`ях ці діти – єдині (результат державної політики Китаю «Одна родина – одна дитина»). Отож успішність єдиного чада – це запорука забезпеченої старості батьків і достаток самої дитини у майбутньому, тому прагнути видряпатись «нагору» слід якомога раніше. Навіть з восьмирічного віку, з третього класу початкової школи.

У будь-якому випадку фільм дуже вартий перегляду. Кіно смішить до сліз в одних місцях і так само до сліз розчулює в інших. Блискуча робота оператора і режисера, які без постановочних сцен, абсолютно природно передали відверті діалоги, поступки, характери героїв в усій їхній дитячій безпосередності, заслужила свого часу у документальному проекті під назвою «Чому демократія?» понад 15 різних міжнародних нагород.

Так само одні лише схвальні відгуки у анкетах учасників олександрійського кіноклубу Vashart отримав фільм «Голосуйте за мене, будь ласка» – стрічка, яка і розважає, і змушує замислитися над багатьма речами нашого буття.

Модератором показу фільму цього разу була член ГО «Спілка митців Олександрійщини» Тетяна Тарасенко, за що глядачі їй глибоко вдячні.