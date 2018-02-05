Вихідними один з найкращих навчальних закладів Олександрії – НВК “Олександрійський колегіум – спеціалізована школа” відзначив своє 26-річчя. На захід завітали представники обласної влади, зокрема, перший заступник голови Кіровоградської ОДА та колишній директор цього навчального закладу Сергій Коваленко. Депутат Олександрійської міської ради Віталій Заріцький, представник управління освіти міської ради, колишні працівники колегіуму – вчителі, котрі багато років віддали сумлінній праці, виховавши не одне покоління талановитої молоді, а також випускники навчального закладу. Деякі з них, на святкування дня народження рідної школи, навіть прилетіли з-за кордону, де наразі проживають.

За період існування навчальний заклад неодноразово змінював свою назву. Так, на час створення 1992 року НВК мав назву “Загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів № 20”. Через п’ять років загальноосвітня школа перетворилася на школу-ліцей І-ІІІ ступенів № 20 та вже за рік, у 1998 році, змінила назву на “Олександрійський державний ліцей № 20”. З 2000 року заклад перетворився на “Олександрійський державний колегіум” та вже з 2003 року отримав назву НВК «Олександрійський колегіум — спеціалізована школа».

У різний час навчальний заклад очолювали такі відомі олександрійці, як Станіслав Гайдук, Сергій Коваленко та сьогодні – Олександр Авраменко. Зовсім нетривалий час посаду директора також обіймали О.Фесенко та Т.Кудря.

З вітальним словом на початку заходу до усіх присутніх звернулися колишній та теперішній директори колегіуму Сергій Коваленко та Олександр Авраменко, побажавши як викладачам, так і учням й надалі тримати такий високий рівень, завдяки якому Олександрійський колегіум є одним з найкращих не лише в Олександрії, а й по області, навчальних закладів.

Цікаву та насичену концертну програму для гостей закладу приготували випускники та учні колегіуму – запальні танці та вокальні твори, у виконанні учнів колегіуму, викликали шквал аплодисментів в залі. Насамкінець до слова запросили депутата міськради Віталія Заріцького, який подякував за гідне виховання своїх синів, один з яких після закінчення школи успішно вступив до університету, а нині вже працює, а інший наразі навчається у випускному класі.

По завершенні концерту, директор колегіуму Олександр Авраменко вніс у зал торт із символічними 26-ма свічками, а учні пригостили присутніх солодощами.