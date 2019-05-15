Олександрійський лікувально-діагностичний центр «Добродія» святкує свій перший рік народження

Сьогодні, 15 травня 2019 року, минає рік з дня відкриття в Олександрії приватного лікувально-діагностичного центру «Добродія», що знаходиться за адресою вул.6-го Грудня, 38, повідомляє Голос Громади.

Керівник ЛДЦ «Добродія» Юрій Петрушевський, який понад 20 років працює у медицині (Олександрійській центральній міській лікарні (близько 8 років) та Олександрійській районній лікарні (більш як 12 років, де й працює по теперішній час) розповів про перший рік діяльності такого рівня медичного закладу, перші спроби, кроки й досягнення.

«Все розпочалося з ідеї про кардинально нове відношення і підхід до здоров’я пацієнта! В основі нашої діяльності лежала абсолютно новаторська для Олександрії концепція приватної медицини, яка доступна кожному. Назва Центру «Добродія» говорить сама за себе – ми несемо добро, творимо добро й своїми діями робимо добрі справи» – почав свою розповідь «творець» установи.

«Початкова і подальша мета діяльності ЛДЦ – це надання затребуваних послуг для населення, яких дефіцит, або взагалі немає в Олександрії; якість медичного лікування; право вибору для пацієнта; індивідуальний підхід до кожного. До нас на прийом потрапляє пацієнт за попереднім записом, не стоїть в чергах, отримує високий рівень обслуговування та відповідне ставлення до себе», – зазначає Юрій Петрушевський, а далі продовжив, – «Перші три місяці роботи були дуже важкими… Зверталися люди, які до цього багато лікувалися й не отримували бажаного одужання, люди що втратили надію у лікарів і медицину. Але ми показали хворим, що можливо отримати кваліфіковану медичну допомогу, належну консультацію лікаря – спеціаліста відповідного профілю, та вилікуватися. Олександрійці, а відтепер ще й мешканці Петрово й Знам`янки, довіряють нам, адже бачать нашу відданість справі й головне – результати роботи».

«Впродовж року зроблено чимало. Сьогодні у нас наявний гідний склад працівників лікувально-діагностичного центру «Добродія», високий рівень надання медичних послуг й послуг, які є унікальними для нашого міста, а іноді району й області. Крім лікування ми також надаємо консультації нашим пацієнтам. Завдяки інвесторам ми маємо дороговартісне обладнання, яке на ранній стадії виявляє захворювання, що дає більше шансів на одужання. Цей рік показав, що ідея створення подібного медичного закладу вдала та затребувана. Центр “Добродія” встиг зарекомендувати себе на найвищому рівні якості, доступності та сервісу. Сотні вдячних пацієнтів оцінили це і знову із задоволенням повертаються до нас» – пишається керівник закладу.

«Добродія» – медичний заклад вторинної ланки спеціалізованої допомоги, до якого звертаються люди з вже наявними серйозними проблемами до фахівців високого рівня. Даний заклад співпрацює з висококваліфікованими фахівцями з Кропивницького (4 спеціалісти), Кременчука (1 фахівець) і Знам`янки (1 професіонал). Наразі у медичному закладі працює майже 2 десятки медичного персоналу, серед яких є обласні спеціалісти, а саме: проктолог, невролог, ендоскопіст, дитячий хірург – дитячий гінеколог.

«Наша ціль – не чисельний потік хворих, а надання якісних послуг. Якість ми ставимо на перше місце. Ми маємо на виході давати кінцевий позитивний результат людям» – підкреслив лікар.

На останок нашої зустрічі Юрій Юрійович подякував своїм пацієнтам за довіру, побажав міцного здоров`я, добробуту й довголіття.

У свою чергу колектив «Голосу Громади» бажає Юрію Петрушевському, його підлеглим та лікувально-діагностичному центру «Добродія» процвітання та вдячних пацієнтів.