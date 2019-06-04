Олександрійський міськрайонний суд має три вакантні посади

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В».
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Судова влада України».
Вакантними є посади:
- Консультант суду– 1 вакансія (безстроково). Наказ від 03.06.2019 року №55-од «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби в апараті суду». Умови проведення конкурсу.
- Судовий розпорядник– 1 вакансія (безстроково). Наказ від 03.06.2019 року №56-од «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби в апараті суду». Умови проведення конкурсу.
- Секретар судового засідання– 1 вакансія (строковий трудовий договір – на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника). Наказ від 03.06.2019 року №57-од «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби в апараті суду». Умови проведення конкурсу.
Документи приймаються до 17:00 26 червня 2019 року.