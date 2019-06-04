Олександрійський міськрайонний суд має три вакантні посади

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Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Судова влада України».

Вакантними є посади:

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