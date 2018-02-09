Олександрійський міський голова прозвітував про роботу

Вчора, восьмого лютого, о 16 год. 30 хв. у залі Олександрійської музичної школи відбулись громадські слухання, на яких міський голова Степан Цапюк звітував про роботу за 2017 рік. Звіт проходив згідно з вимогами Закону про місцеве самоврядування.

У залі були присутні близько 350 осіб, перед якими мер міста демонстрував слайди на екрані, коментуючи їх зі сцени. Зображення ілюстрували переважно показники соціально-економічного характеру у вигляді цифр, діаграм і таблиць. Деякі з даних він лише озвучував, інші супроводжував власними коментарями. Так, на думку міського голови, окремих коментарів не потребували робота міської ради та її виконавчого комітету (були названі кількість засідань, прийнятих рішень), органів самоорганізації населення, кількість звернень громадян до міської влади тощо.

Що ж, виходячи з наведених даних, найбільше турбує олександрійців? Виявляється, комунальне господарство (1182 питання), соціальний захист (1063) та охорона здоров`я (780 питань). Далі йдуть транспорт і зв`язок, цінова політика, будівництво, підприємництво, житлова політика, праця і заробітна плата, як не дивно, на останньому місці – порушено всього 55 питань. А за кількістю звернень попереду – проблеми соцзахисту (3063 звернення), далі комунальне господарство (1419), завершає цю «топ-трійку» охорона здоров`я ( 600 звернень). У яких обсягах звернення громадян задовольнялись міськими владою чи головою – не повідомлялося.

Серед позитивних здобутків С.Цапюк назвав виконання бюджетних показників, досягнення у сфері міської загальної освіти, охорони здоров`я, ремонту доріг, житлового фонду, міжнародне співробітництво з містами-партнерами, розробку довгострокових програм, створення у місті трьох безкоштовних Wi-Fi зон, дитячих майданчиків, роботу тощо. Окрему увагу він приділив розповіді про роботу Центру надання адміністративних послуг, який покликаний значно полегшити (і вже полегшує, за словами мера) життя пересічним олександрійцям.

А де, на переконання доповідача, прослідковуються не зовсім вдалі тенденції, міський голова не забував натякнути, що там винні або держава, або чинне законодавство. Наприклад, цифри різкого зростання за останні три роки обсягів державної субвенції на надання населенню ЖК-субсидій і кількості сімей, що їх отримують, С.Цапюк вважає не турботою держави про людей, а ілюстрацією їхнього стрімкого зубожіння. Так само і ріст середньої заробітної плати. Міський голова, до речі, навів доволі цікаві цифри: виявляється, цей показник зріс з 2313 гривень (2014 рік) до 5347 грн у 2017 році! До того ж лише за останній звітний рік зарплатня виросла у місті більш ніж на 2 тисячі (2016 р. – 3332 грн). Але це не втішає, на думку міського голови, бо через знецінення гривні ріст зарплати у доларовому виразі зовсім не значний.

Серед позитиву також С.Цапюк відзначив ріст промислового виробництва за останні три роки та обсягів реалізованої продукції (хоча в чому тут заслуга міського голови – не зовсім зрозуміло). А от зниження показників інвестицій в основний капітал на місцевому рівні у порівнянні з 2015 роком він вважає наслідком негативних зовнішніх чинників: «В країні йде війна, економічні зв`язки з країною-агресором перекриті, Європа нас не чекає, та ми до цього і не готові» – таким був коментар. Не дуже схвально відгукнувся він і про програму державних закупівель «Прозоро», яка ніби не надто сприяє роботі тендерів на місцевому рівні.

Торкнувшись здобутків освітян, очільник міста навів діаграму, у якій для чогось виокремив, скільки учнів з Олександрійського району навчається у міській освітній системі. Потім пояснив: «Зростаюча кількість дітей з району свідчить про їхнє прагнення до якісної освіти».

Регламент громадських слухань не передбачав запитань аудиторії доповідачу, тому слухання пройшли загалом спокійно. Правда, один з громадських активістів декілька разів з місця вставляв репліки та запитання. Незважаючи на те, що запитання були хоча й досить прискіпливі, але достатньо коректні і по темі, це помітно нервувало міського голову. За звичкою звертаючись до співрозмовника на «ти», Степан Кирилович доволі різко «осмикував» його, а потім взагалі став погрожувати розповісти привселюдно про якісь «компрометуючі» подробиці з особистого та сімейного життя свого занадто сміливого опонента, котрі ніяк не стосувалися жодної з тем обговорення.

Отож хоча й не обійшлося без деякої словесної перепалки, громадські слухання закінчились так, як і мали закінчитись: присутні (у переважній більшості – працівники бюджетної сфери) дружно проголосували за прийняття звіту міського голови до відома. Ніхто не утримався, одна особа була проти.