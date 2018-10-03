Олександрійський музей поповнився новими цінними експонатами

Представник Національного військово-історичного музею України Борис Первун нещодавно передав Фонду Олександрійського міського музейного центру імені Худякової А.Ф. речі, знайдені на території села Косівка, Олександрійського району. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Серед експонатів можна побачити сільськогосподарський інвентар, посуд; знаряддя праці: гайкові ключі різних видів – для коліс воза. Цікавим дарунком музею виявилася кахельна плитка для облицювання каміна з клеймом виробника з Могилевської губернії. Частина знахідок відноситься до періоду XIX – поч. ХХ століття.

Друга частина переданих знахідок відноситься до періоду Другої світової війни. Це частини німецького військового спорядження: тубуси для протигаза і пороху, частини зброї, підкови і набійки на взуття тощо. В селі Косівкі проходила лінія німецької оборони під час боїв в листопаді-грудні 1943 року, це і пояснює таку кількість знахідок.

Всі предмети задокументовані в фондах музейного центру і будуть представлені в експозиціях.

Борис Первун планує організувати в музейному центрі виставку документів, пов’язаних з колективізацією 1930-1950-х років.