Олександрійський онкодиспансер отримав новітній операційний стіл за сприяння народного депутата Анатолія Кузьменка

Сьогодні матеріально-технічна база комунального закладу «Олександрійський онкологічний диспансер» поповнилася новим медичним обладнанням – сучасним хірургічним столом, повідомляє «Голос Громади».

Оскільки важливість такого придбання для медичного закладу, а відповідно – для громади міста, Олександрійщини та інших районів, що входять до даного госпітального округу, важко переоцінити, «вручення» нового операційного столу персоналу диспансеру відбулося в урочистій обстановці. З цієї нагоди участь у заході взяли голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, депутати Олександрійської міської ради фракції БПП «Солідарність» Віталій Заріцький, Сергій Ракута, Іван Баранов, Ярослав Мацак, Микола Острівний, Анатолій Юнак, представники місцевих ЗМІ. Привітати працівників онкодиспансеру спеціально прибув до Олександрії депутат Верховної Ради України Анатолій Кузьменко, він і передав технічний паспорт на це дороговартісне і новітнє обладнання головному лікарю онкодиспансеру, депутату міськради від міської організації партії БПП «Солідарність» Володимиру Хірсі, виконавши таким чином почесну місію.

У своїй промові народний депутат Анатолій Кузьменко відзначив надзвичайно важливу роль Олександрійського онкодиспансеру у лікуванні та профілактиці важких захворювань як жителів Олександрії, так і цілого регіону: фахівці цього закладу лише за рік надають медичну та консультативну допомогу в середньому тринадцятьом тисячам пацієнтів. В рамках медичної реформи 27 грудня 2018р комунальний заклад «Олександрійський онкологічний диспансер» перетворений в комунальне некомерційне підприємство «Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради», яке входить до складу Олександрійського госпітального округу. Медзаклад надає спеціалізовану онкологічну, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, консультативну та організаційно-методичну допомогу населенню Олександрії, Олександрійського, Петровського, Онуфріївського та Світловодського районів, а також хворим з передпухлинною патологією та доброякісними пухлинами і має першу акредитаційну категорію.

І хоча диспансер має належну базу, яка дозволяє організувати лікувально-діагностичний процес на рівні сучасних досягнень медичної науки, а всі його підрозділи та спеціалізовані кабінети оснащені необхідною апаратурою, вона давно потребує оновлення. Однією з таких нагальних проблем була необхідність придбання сучасного операційного столу, про що, за словами народного депутата А.Кузьменка, просили його сприяння виборці Олександрійщини. Отож депутат подякував медичному персоналу онкодиспансеру за повсякденну віддану працю у боротьбі за життя і здоров`я людей, висловивши сподівання, що нове обладнання полегшить їм виконання цього нелегкого і почесного завдання. У свою чергу, він пообіцяв прикладати зусилля у подальшому оновленні медичного обладнання онкодиспансеру.

Більш детальну характеристику новопридбаному обладнанню дав присутнім гостям урочистого заходу головний лікар диспансеру Володимр Хірса. З його слів виходило, що назва «операційний стіл» звучить занадто вузько і невизначено: насправді це новітній, багатофункціональний медичний прилад німецького виробництва. Він має електромеханічний привод з автономним живленням і пультом керуванням. Стіл оснащений багатьма різними пристосуваннями для різноманітних операцій у різних положеннях в залежності від видів патології, що дуже полегшить, за словами очільника закладу, як роботу хірургів, так і стан та самопочуття пацієнтів. Ці пристосування теж можуть при необхідності легко змінювати своє положення у просторі кожне окремо відносно власне столу за допомогою пульта керування. І весь цей багатоцільовий «трансформер» дозволяє виконувати не лише суто оперативні втручання на різних органах пацієнта, а й проводити діагностичні, променеві та інші необхідні процедури. Володимир Хірса ще раз подякував народному депутату за сприяння у забезпеченні медзакладу таким обладнанням, а Анатолій Кузьменко, у свою чергу, побажав, щоб необхідність його застосування була якомога меншою, на що, на жаль, реалії сьогодення ще не дають підстав сподіватися з огляду на статистику онкозахворюваності в країні взагалі і в нашому регіоні зокрема…

Варто нагадати: свого часу фракцією «БПП «Солідарність» Олександрійської міської ради на розгляд депутатів було внесено питання щодо звернення до депутата ВР України Анатолія Кузьменка з проханням допомогти у придбанні зазначеного обладнання для онкодиспансеру в Олександрії.

Звернення було сприйняте з розумінням потреби і нещодавно на пленарному засіданні 22-ї сесії Кіровоградської облради депутатський корпус ухвалив рішення про розподіл частини додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я. Так завдяки підтримці народного депутата Анатолія Кузьменка стало можливим придбання хірургічного столу для Олександрійського онкодиспансеру. Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка від 23 січня 2019 року на придбання хірургічного столу було виділено 431, 4 тисяч гривень у співфінансуванні 13 тисяч гривень.

