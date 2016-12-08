Олександрійський педколедж можуть перепрофілювати вже наступного року

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Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського можуть перепрофілювати.

Про це повідомив директор департаменту освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський під час наради із обговорення проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2017 рік, інформує Гречка.

За словами посадовця, нині проблема полягає в тому, що багато спеціальностей коледжу дублюються в педуніверситеті. Про це ж повідомлялося і на одній з апаратних нарад голови Кіровоградської ОДА з керівниками міст, районів та сіл.

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Наразі ж вирішення питання шляхів перепрофілювання закладу відклали до 2017 року.

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