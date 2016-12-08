Олександрійський педколедж можуть перепрофілювати вже наступного року

Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського можуть перепрофілювати.

Про це повідомив директор департаменту освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський під час наради із обговорення проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2017 рік, інформує Гречка.

За словами посадовця, нині проблема полягає в тому, що багато спеціальностей коледжу дублюються в педуніверситеті. Про це ж повідомлялося і на одній з апаратних нарад голови Кіровоградської ОДА з керівниками міст, районів та сіл.

Наразі ж вирішення питання шляхів перепрофілювання закладу відклали до 2017 року.