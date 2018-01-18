Олександрійський педколедж очолить новий тимчасовий директор

За результатами співбесіди, яка відбулася вчора, 17 січня, з кандидатом на посаду тимчасово виконуючого обов’язки директора Олександрійського педагогічного коледжу ім. В.О. Сухомлинського, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко дав доручення підготувати матеріали для розгляду постійними комісіями обласної ради питання про призначення Анатолія Литвина.

Про це йдеться на сайті Кіровоградської обласної ради.

Нині Анатолій Литвин працює викладачем природничих дисциплін в коледжі та є його випускником.

Окрім цього, головою облради О.Чорноіваненком було підписано розпорядження щодо оголошення конкурсу та створення конкурсної комісії, яка 17 квітня обере директора зазначеного навчального закладу.

Нагадаємо, попередній директор КВНЗ “Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського” Станіслав Микитович Гайдук помер 7 січня 2018 року після довготривалої хвороби.