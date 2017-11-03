1 грудня 2017 року починають роботу підготовчі курси зі вступу в Олександрійський політехнічний коледж.

Згідно з Правилами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році, абітурієнти можуть отримати додаткові чотири бали до конкурсного балу за успішне закінчення підготовчих курсів у коледжі: два бали — з української мови, два бали — з математики, при умові вступу на спеціальності:

133 «Галузеве машинобудування»;

171 «Електорніка»;

274 «Автомобільний транспорт»;

275 «Транспортні технології».

Окрім цього, ознайомитися з матеріальною базою навчального закладу та отримати більш детальну інформацію щодо спеціальностей та умов вступу до коледжу можна буде в суботу, 2 грудня, в день відкритих дверей.